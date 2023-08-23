Hindistan'da 7 yıl sonra bir ilk

Hindistan'da yağış eksikliğinin şeker kamışı verimini düşürmesi nedeniyle Ekim ayından itibaren önümüzdeki sezonda fabrikaların şeker ihracatını yasaklaması ve yedi yıl sonra ilk kez sevkiyatları durdurması bekleniyor.

Açıklamayı üç hükümet kaynağı yaptı.

Hindistan, 2016 yılında yurt dışına satışları kısıtlamak amacıyla şeker ihracatına %20 vergi getirmişti.

Hindistan'ın dünya pazarına şeker ihraç etmemesi, son yılların en yüksek seviyelerinde işlem gören New York ve Londra borsasındaki şeker fiyatlarının muhtemelen daha fazla artmasına sebep olacak ve küresel gıda piyasalarında enflasyonun artacağına yönelik endişeleri tetikleyecek.

Resmi kurallar nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet kaynağı, "Öncelikli odak noktamız yerel şeker ihtiyacını karşılamak ve şeker kamışı fazlasından etanol üretmek. Önümüzdeki sezonda ihracat kotalarına ayıracak yeterli şekerimiz olmayacak" dedi.

Hindistan, fabrikaların geçen sezon 11.1 milyon ton ile tarihi seviyede şeker satmalarına izin verdikten sonra, 30 Eylül'e kadar olan sezonda fabrikaların yalnızca 6.1 milyon ton şeker ihraç etmelerine izin verdi.