Hindistan'da enflasyon 8 yılın en düşüğünde

Hükümet tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,55 yükseldi. Bu oran, haziran ayındaki %2,1'lik artışın altında kalırken, ekonomistlerin %1,3'lük beklentinin ise üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistler, büyük ölçüde elverişli baz etkileri nedeniyle gıda ve içecek fiyatlarında devam eden bir düşüş bekliyorlardı.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), Şubat ayından bu yana art arda üç faiz indirimi yaptıktan sonra bu ayın başlarında bir duraklama kararı almıştı.

RBI, Mart 2026'da sona erecek mali yıl için büyüme tahminini %6,5'te sabit tutarken, daha ılımlı bir görünümü gerekçe göstererek enflasyon tahminini %3,7'den %3,1'e düşürdü.