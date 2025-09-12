Hindistan'da enflasyon 9 ay sonra ilk kez yükseldi

Açıklanan verilere göre, yıllık bazda %2,07 artan enflasyon, piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi. Enflasyon Temmuz ayında %1,55 seviyesinde bulunyuordu.

Enflasyondaki bu artış, özellikle sebze, et ve balık fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Gıda maliyetlerindeki artış nedeniyle beklenen bu yükselişin, aylardır süregelen soğuma trendinin ardından merkez bankasının para politikası duruşunu değiştirmesi beklenmiyor.

DBS ekonomistleri, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) güçlü gayri safi yurt içi hasıla büyümesini daha yumuşak enflasyon eğilimiyle dengeleyeceğini ve bir sonraki toplantısında faizleri sabit tutmaya yöneleceğini belirtti. RBI, son toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Banka, Mart 2026'da sona erecek mali yıl için büyüme tahminini %6,5 olarak korurken, daha ılımlı bir fiyat görünümü beklentisiyle enflasyon tahminini %3,7'den %3,1'e düşürmüştü.

Capital Economics'e göre ise enflasyon dip yapmış olsa da, RBI'nin %4'lük hedefine ancak kademeli olarak geri dönecek. Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar başkan yardımcısı ekonomisti Shilan Shah, bu durumun RBI'ye, cezalandırıcı ABD tarifeleri karşısında biraz daha politika desteği sağlamak amacıyla gevşeme döngüsüne yeniden başlama alanı tanıdığını ifade etti.