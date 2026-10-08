Hindistan'da enflasyon endişesi faiz artışı beklentisini güçlendirdi

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Hindistan Merkez Bankası (RBI), yaklaşık dört yıllık aranın ardından politika faizini yükseltti. Karar, bankanın enflasyonla mücadele için yeniden sıkı para politikasına döndüğü şeklinde yorumlandı.

Gözler 4 Aralık toplantısında

Piyasanın odağında RBI'ın bir sonraki hamlesi var. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Standard Chartered ve Morgan Stanley, bankanın 4 Aralık'taki toplantısında faizi tekrar artıracağını tahmin ediyor. Bazı ekonomistlere göre artış serisi 2027'nin ilk yarısına kadar sürecek ve toplamda 75 baz puanlık yükselişle faiz %5,5 seviyesinden %6,25'e çıkarak son iki yılın zirvesini görecek.

Enflasyonda riskler artıyor

Enflasyon görünümünü bozan iki temel etken öne çıkıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı çekmesi ve El Nino'nun gıda maliyetlerinde yaratabileceği baskı, fiyat artışlarını körüklüyor.

%7,8'lik büyüme manevra alanı sağladı

Hindistan ekonomisi nisan-haziran döneminde %7,8 büyüyerek beklentileri aştı. Bu güçlü performans, RBI'ın enflasyonla mücadele için faiz artırmasını kolaylaştıran unsur olarak gösteriliyor.

Piyasada temkinli bekleyiş hakim

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, bundan sonraki adımların enflasyon ve büyüme verilerine göre atılacağını söyledi. HSBC ise aralık ayında beklenen artışın ardından bankanın uzun süre faizi sabit tutarak bekle-gör stratejisine geçebileceğini öngörüyor. Piyasalar şimdi RBI'ın atacağı adımların büyüme üzerindeki etkisini yakından izleyecek.