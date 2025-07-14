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Hindistan'da enflasyon son 6 yılın en düşük seviyesinde!

Hindistan'da tüketici fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
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Hindistan'da enflasyon son 6 yılın en düşük seviyesinde!
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Hindistan Hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 2,10 seviyesine geriledi. Bir önceki ay yüzde 2,82 olan enflasyon için analistlerin beklentisi yüzde 2,50 seviyesindeydi.

Böylece 2019 yılı ocak ayından bu yana en düşük enflasyon rakamı görüldü.

Düşüşte ana etken baz etkisi ve temel gıda fiyatlarındaki gerileme olarak gösterildi.

Kentsel tüketici fiyatları artışı yüzde 2,56 olurken, kırsal bölgelerde artış hızı yüzde 1,72 seviyesinde kaldı.

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