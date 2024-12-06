Hindistan’da faiz indirimi olmadı: Büyüme odakta

Hindistan Merkez Bankası (RBI), piyasaların büyük çoğunluğunun faiz oranlarının değişmeyeceği beklentilerine, tahminleri yönünde yanıt verdi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını yüzde 6,50 seviyesinde tuttu. Analistlerin büyük bir çoğunluğu faizin değişmeyeceğini düşünürken, bazıları sürpriz bir kararla 25 baz puanlık indirim gelebileceğini öngörüyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 4 üyesi faizin değişmemesi, 2 üyesi ise indirim yönünde karar açıkladı.

RBA Başkanı Shaktikanta Das, büyümedeki yavaşlamayı not aldıklarını belirtti. Das, "Büyüme görünümü dayanıklı, ancak yakından izlemeyi gerektiriyor" dedi.

Hindistan ekonomisi üçüncü çeyrekte piyasa beklentisi olan yüzde 6,5'in çok altında yüzde 5,4 büyüdü.

OECD'nin bu hafta yayımlanan raporunda Hindistan için GSYH beklentisi 2024'te yüzde 6,8, 2025'te yüzde 6,9 ve 2026'da yüzde 6,8 olarak açıklandı.