Hindistan'da gümüş ithalatına kısıtlama getirildi

Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkileriyle karşı karşıya kalan Hindistan, dış ticaret dengesini korumak için yeni önlemler almaya devam ediyor. Hükümetin açıklamasına göre, gümüş külçe ithalatı “serbest” kategoriden çıkarılarak “kısıtlı” statüye alındı.

Yeni düzenlemeyle birlikte gümüş piyasası doğrudan hükümet denetimi altına alındı.

Gümüş ithalatının "kısıtlı" kategoriye alınmasıyla birlikte, artık sadece Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT) tarafından özel olarak lisanslanmış sevkiyatların ülkeye girişine izin verilecek.

Altın ve gümüş ithalatına vergi artışı ve tüketim uyarısı

Başbakan Narendra Modi hükümeti, iç talebi baltalamak ve rupiyi korumak amacıyla daha önce hem altın hem de gümüş üzerindeki ithalat gümrük vergilerini iki katından fazla artırmıştı.

Mondi, gümrük vergisi kararı öncesinde de döviz rezervlerini korumayı "vatanseverlik görevi" olarak niteleyerek döviz üzerindeki baskının azaltılması için halktan bir yıl boyunca zorunlu olmayan altın alımlarından kaçınmalarını istemişti.