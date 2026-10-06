Hindistan'da hizmet PMI 55,2'ye yükseldi

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HSBC Hindistan Hizmet PMI eylülde 55,2 seviyesine yükseldi. Endeks ağustosta 54,1 seviyesinde bulunuyordu. Veri, ön tahmin olan 55,8'in altında kaldı. 50,0 üzerindeki seviyeler sektörde büyümeye işaret ediyor.

Finansal, tüketici ve dijital hizmetlere yönelik talep artışta etkili oldu.

Yeni siparişlerde en hızlı artış

Yeni siparişler hazirandan bu yana en hızlı artışını kaydetti. Uluslararası talep ise zayıf seyretti. İhracat siparişlerindeki büyüme yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine indi. Bu tablo, eylüldeki büyümenin iç talep tarafından desteklendiğini gösteriyor.

Girdi maliyeti enflasyonu 10 ayın en düşük seviyesine indi. Satış fiyatlarındaki artış hazirandan bu yana en yavaş seviyede gerçekleşti.

Güven üç ayın zirvesinde

İş güveni üç ayın zirvesine çıktı. Tarihsel ortalamaya göre zayıf seyrini korudu. Firmaların %16'sı gelecek yıl faaliyetlerde artış bekliyor.

Hizmet endeksinin temmuz-eylül ortalaması geriledi ve Mart 2022'de sona eren çeyrekten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

İmalat PMI şubattan bu yana en hızlı artışını kaydetti. Hizmet ve imalatın birleşimiyle Hindistan Bileşik PMI eylülde 55,9'a yükseldi. Bileşik endeks ağustosta 54,3 seviyesinde bulunuyordu ve üç ayın zirvesine çıktı.