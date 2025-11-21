Hindistan'da imalat ve hizmet sektörlerinde büyüme hız kesti

  1. Ekonomim
Hindistan'da imalat ve hizmet sektörlerinde büyüme kasım ayında hız kesti. İmalat sektöründeki büyüme dokuz ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global tarafından derlenen HSBC'nin öncü Hindistan Birleşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), bu ay 59,9 seviyesine gerileyerek ekim ayındaki 60,4'lük nihai okumanın ve 60,1'lik medyan tahminin hafif altında kaldı.

Endeks, büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırının hala üzerinde olsa da üst üste üç aydır yaşanan düşüş, ekonominin ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Öncü İmalat PMI, kasım ayında 59,2'den 57,4'e düşerek dokuz ayın en düşük seviyesini gördü. Fabrika üretim büyümesi, firmaların yeni iş alımlarında yavaşlama bildirmesi nedeniyle mayıs ayından bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti.

Ankete katılanlar, bu yavaşlamanın kısmen ülkenin bazı bölgelerindeki "şiddetli yağışlar" ve küresel pazarlardaki rakiplerin rekabetçi fiyatlandırmaları nedeniyle sipariş teminindeki zorluklardan kaynaklandığını belirtti.

Ancak, ülkenin baskın hizmet sektörü bir tampon görevi gördü ve faaliyetler ekim ayındaki 58,9'dan 59,5'e yükseldi.

