Hindistan'da iPhone üreten fabrika yandı, üretim durdu

Hindistan’ın güneyindeki yer alan ve Apple'ın iPhone üretiminin yapıldığı Tata Electronics tesisinde cumartesi günü büyük bir yangın meydana geldi. Bu yangın, iPhone parçalarının üretimini durma noktasına getirdi. Olayda en az 10 kişi tıbbi müdahale görürken, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme, Apple’ın Çin dışındaki tedarik zincirini güçlendirmeyi hedeflediği bir dönemde, Hindistan’daki iPhone üreticilerini etkileyen son olay olarak dikkat çekti.

Tamil Nadu eyaletine bağlı Hosur şehrinde bulunan ve iPhone bileşenlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, Tata kompleksinde iPhone montajının yapılacağı başka bir binanın yakınında başladı. Yerel yetkililer, yangının yalnızca bir binayla sınırlı kaldığını ve tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak üretimin ne zaman yeniden başlayacağına dair henüz bir karar verilmiş değil.

iPhone üreten fabrika yandı, nedeni belli değil

Yangının kimyasal maddelerle bağlantılı olduğu ve dumanların hâlâ devam ettiği belirtildi. Yetkililer, arama ve kurtarma ekiplerinin binaya girebilmesi için bir süre daha beklemeleri gerektiğini açıkladı. Yangın sırasında tesiste bulunan 523 işçi başarılı bir şekilde tahliye edildiği söylendi.

Yangına tanık olan biri, sabah erken saatlerde büyük bir gürültü duyduğunu ve ardından yoğun dumanlar yükseldiğini söyledi. Patlamaları andıran sesler sabah 5.30 sıralarında meydana geldi ve duman bulutları birkaç saat boyunca görüldü.

Tata Electronics, Hindistan’da iPhone üretimi yapan en büyük tedarikçilerden biri.

Şirket, yangının nedenini araştırmaya başladığını ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı. Şirket sözcüsü, acil durum prosedürlerinin başarıyla devreye sokulduğunu ve tüm işçilerin güvende olduğunu belirtti. Endüstriyel güvenlikten sorumlu yetkililer ise üretimin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermek için hasarın boyutlarının inceleneceğini söyledi.