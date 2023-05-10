Hindistan'dan çip üretimine 10 milyar dolarlık teşvik

Bloomberg News, yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hindistan hükümetinin çip üretimini teşvik etmek için 10 milyar dolarlık teşvik ve yardım için başvuru sürecini yeniden açacağını bildirdi.

Haberde, Hindistan hükümetinin teşvikten faydalanmak için bir şart olarak sunduğu 45 günlük başvuru şartının kaldırıldığı belirtilirken, teşvikin bütçelenen 10 milyar dolar tükenene kadar devam edeceği ifade edildi.