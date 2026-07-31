Hindistan’ın bütçe açığı ilk çeyrekte 3,1 trilyon rupi oldu

Hindistan’ın nisan-haziran döneminde kaydettiği bütçe açığı, yıllık 16,96 trilyon rupilik toplam bütçe tahmininin %18,2’sini oluşturdu. Altyapı yatırımları ve sübvansiyon harcamalarındaki genişleme, kamu maliyesindeki açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yukarı taşıdı. Bu durum, ekonomi yönetiminin mali disiplin takvimini daha yakımdan izlemesine yol açtı.

Enerji sübvansiyonları kamu bütçesini zorladı

Hindistan federal hükümeti, yeni mali yılın başlangıcıyla birlikte kalkınma odaklı sermaye harcamalarına hız verirken, küresel emtia fiyatlarındaki hareketlilik bütçe giderlerini yukarı taşıdı. Ülkenin dış enerji kaynaklarına olan bağımlılığı, ham petrol ve akaryakıt hatlarındaki dönemsel fiyat artışlarının iç piyasaya doğrudan yansıması sonucunu doğurdu ve bu durum hükümetin üstlendiği enerji destek bütçesini beklenenden daha fazla yıprattı. Savunma sanayisi yatırımları ile tarım üreticilerine yönelik tarımsal teşvik paketlerinin genişletilmesi de cari harcamalar kaleminde hacimsel bir büyüme yarattı. Gelir kanadında doğrudan vergi tahsilatlarının yıllık bazda %22,2 gibi resmi bir oranda artması hazineyi bir miktar rahatlatsa da operasyonel giderlerdeki kaçınılmaz yükseliş bütçe açığının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,8 trilyon rupilik seviyenin üzerine çıkmasını engellemeye yetmedi.

Hedef oranlarında mali disiplin arayışı

Açıklanan resmi bilançolar, 3,1 trilyon rupilik bu mali açığın bütçe kanununda belirlenen hedeflerin %18,2’sine denk düştüğünü net bir şekilde gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde %17,9 olarak gerçekleşen bu oran, harcamaların planlanan takvime göre nispeten dengeli ilerlediğini kanıtladı. Ekonomi yönetimi, mali konsolidasyon planları çerçevesinde gayri safi yurt içi hasılaya oranla %4,3 olarak belirlenen yıl sonu bütçe açığı hedefine sadık kalınacağını bildirdi. Tarım dışı sektörlerdeki toparlanma eğiliminin ve dijital vergi entegrasyonlarının önümüzdeki çeyreklerde kamu gelirlerini daha da yukarı taşıyacağı öngörülürken, mali otoritelerin harcama kalemleri üzerindeki denetimleri sıkılaştırarak bütçe dengesini koruma patikasına sadık kalacağı mesajı öne çıktı.