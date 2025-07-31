Hindistan'ın devlet petrol rafinerileri Rus petrolü alımını durdurdu

ABD Başkanı Trump, ülkeleri Rus petrolü almamaları konusunda uyarmasının ardından Hindistan devlet petrol rafinerileri yaklaşık bir haftadır Rus ham petrolü alımını durdurdu.

Hindistan Rus petrolünün en büyük alıcısı

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan, Rusya için büyük bir gelir kaynağı olan deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün en büyük alıcısı durumunda bulunuyor.

4 petrol devi Rus ham petrolü almadı

Konuya yakın dört kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp ve Mangalore Refinery Petrochemical geçen hafta Rus ham petrolü almadı.

Abu Dabi ve Batı Afrika'dan tedarik sağlandı

Kaynaklar düzenli olarak Rus petrolü alan dört rafinerinin Rus petrolü yerine çoğunlukla Abu Dabi'nin Murban ham petrolü ve Batı Afrika petrolü gibi Ortadoğu menşeli petrollere yönelerek spot piyasalardan tedarik sağladığını söyledi.

Trump ülkeleri uyarmıştı

Rusya ile yıllık petrol anlaşmaları yapan Hindistan özel petrol rafinerileri Reliance Industries ile Nayara Energy, Hindistan'daki en büyük Rus petrolü alıcıları konumunda.

Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna ile barış anlaşmasına varmazsa Rus petrolü alan ülkelere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olup, ülkenin toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor.