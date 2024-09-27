Hindistan'ın döviz rezervleri rekor seviyeye çıktı

Hindistan, dünyanın en yüksek döviz rezervine sahip dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) tarafından açıklanan 20 Eylül tarihli verilere göre, rezervler 2,84 milyar dolar artışla 692,3 milyar dolara ulaştı.

Böylece son altı haftada rezervlerde artış 22,14 milyar dolara ulaştı.

Döviz varlıklarındaki değişiklikler, RBI'ın döviz piyasasına müdahalesi ve rezervlerde tutulan yabancı varlıkların değer kazanması veya değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. RBI, rupideki aşırı oynaklığı önlemek için döviz piyasasının her iki tarafına da müdahale ediyor.

Rezervler geçen yılın aynı haftasındaki 590,7 milyar dolara göre bir yılda 101,2 milyar dolar artış gösterdi.

Çin, 3 trilyon 288 milyar dolar ile dünyanın en fazla döviz rezervine sahip ülkesi konumunda bulunurken, Japonya 1 trilyon 236 milyar dolar ile ikinci, İsviçre yaklaşık 826 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.