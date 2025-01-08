Hindistan'ın ekonomik büyümesi beklentileri karşılayamayacak

State Bank of India'da (SBI), Hindistan'ın 25 mali yılında GSYH büyümesine ilişkin tahminini, Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) yüzde 6,4'lük tahmininden biraz daha düşük olarak yüzde 6,3'e revize etti.

Nomura'dan Sonal Varma ve Aurodeep Nandi, reel GSYH büyümesinin bir önceki mali yıldaki %8,2'den %6,4'e gerileyerek hem RBI hem de maliye bakanlığının tahminlerinin altında kaldığını söylediler.

SBI, ekonomik büyümeyi etkileyen çeşitli zorluklara atıfta bulunarak projeksiyonunda "aşağı yönlü bir sapma" olduğunu belirtti. SBI raporuna göre, imalat ve kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek baz etkisi 25 mali yılı için beklentileri azaltmıştı. Buna ek olarak, GSYİH için İlk Avans Tahminleri (FAE) mali yıl boyunca toplam talepte daha geniş bir yavaşlamayı yansıtmakta.