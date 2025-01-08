  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Hindistan'ın ekonomik büyümesi beklentileri karşılayamayacak
Takip Et

Hindistan'ın ekonomik büyümesi beklentileri karşılayamayacak

Nomura analistleri, Hindistan'ın GSYH büyümesinin Mart 2025'te sona eren 2025 mali yılında merkez bankasının beklentilerini karşılayamayacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'ın ekonomik büyümesi beklentileri karşılayamayacak
Takip Et

State Bank of India'da (SBI), Hindistan'ın 25 mali yılında GSYH büyümesine ilişkin tahminini, Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) yüzde 6,4'lük tahmininden biraz daha düşük olarak yüzde 6,3'e revize etti.

Nomura'dan Sonal Varma ve Aurodeep Nandi, reel GSYH büyümesinin bir önceki mali yıldaki %8,2'den %6,4'e gerileyerek hem RBI hem de maliye bakanlığının tahminlerinin altında kaldığını söylediler.

SBI, ekonomik büyümeyi etkileyen çeşitli zorluklara atıfta bulunarak projeksiyonunda "aşağı yönlü bir sapma" olduğunu belirtti. SBI raporuna göre, imalat ve kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek baz etkisi 25 mali yılı için beklentileri azaltmıştı. Buna ek olarak, GSYİH için İlk Avans Tahminleri (FAE) mali yıl boyunca toplam talepte daha geniş bir yavaşlamayı yansıtmakta.

Bank of America, Tesla hisselerinin tavsiyesini düşürdüBank of America, Tesla hisselerinin tavsiyesini düşürdüKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Trump göreve gelmeye hazırlanıyor: En çok hangi piyasalar etkilendi?
Trump göreve gelmeye hazırlanıyor: En çok hangi piyasalar etkilendi?
Japonya Merkez Bankası faiz artırmaya devam edecek mi?
Japonya Merkez Bankası faiz artırmaya devam edecek mi?
Bank of America, Tesla hisselerinin tavsiyesini düşürdü
Bank of America, Tesla hisselerinin tavsiyesini düşürdü
API petrol stokları üst üste dördüncü haftada da geriledi
API petrol stokları üst üste dördüncü haftada da geriledi
Japonya'da tüketici güveni geriledi
Japonya'da tüketici güveni geriledi
ABD'de CFTC Başkanı Behnam, 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı
ABD'de CFTC Başkanı Behnam, 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı