Hindistan’ın enerji tüketiminde dikkat çeken gerileme: Yakıt talebi sert düştü

Güney Asya’nın en büyük ekonomisinde mayıs ayı boyunca izlenen ekonomik göstergeler, enerji tüketim zincirinde net bir ivme kaybını ortaya koydu. Ülkede ticari araçların, lojistik ağının ve tarımsal üretimin temel can damarı olan dizel tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 oranında azalarak 7,46 milyon ton olarak gerçekleşti.

Aynı süreçte, bireysel araç kullanımının ve şehir içi mobilitenin en büyük göstergesi olan benzin talebi de yıllık bazda %5,9’luk bir düşüşle 3,15 milyon ton seviyesinde kaldı. Sanayi kollarındaki bu yavaşlama ve taşımacılık sektöründeki durgunluk, genel enerji talebinin aşağı yönlü baskılanmasındaki ana kırılma noktalarını oluşturdu.

Mevsimsel etkiler ve ekonomik seyir talebi baskıladı

Yakıt tüketiminde yaşanan bu hissedilir azalışın arkasında, hem dönemsel ekonomik kararlar hem de sıra dışı mevsimsel döngüler yer alıyor. Mayıs ayı genelinde ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun muson yağışlarının erken başlaması ve bazı bölgelerdeki aşırı sıcaklar, lojistik operasyonları ile şantiye faaliyetlerini doğrudan sekteye uğrattı.

Bununla birlikte, imalat sanayindeki fabrikaların üretim kapasitelerini dönemsel olarak optimize etmesi ve iç pazardaki ticari hareketliliğin bir miktar hız kesmesi de petrol ürünlerine olan fiziki talebi zayıflattı. Havacılık sektörünün toparlanma eğilimine rağmen jet yakıtı ve diğer yan ürünlerdeki sınırlı artışlar, dizel ve benzindeki büyük ölçekli kaybı telafi etmeye yetmedi.

Küresel emtia piyasası için kritik sinyaller

Hindistan’ın ham petrol ve işlenmiş yakıt talebindeki bu ani daralma, uluslararası enerji piyasalarındaki fiyatlama dinamiklerini de doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı konumunda bulunan ülkenin tüketim hızını düşürmesi, küresel arz-talep dengesinde kısa vadeli bir arz fazla algısı yaratabilir.

Önümüzdeki dönemde muson mevsiminin tam anlamıyla yerleşmesi ve tarımsal sulama ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte, enerji tüketim grafiğinin nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor. Eğer sanayi üretimi yeniden eski hızına kavuşamazsa, yakıt talebindeki bu durgun seyrin bir müddet daha devam edebileceği öngörülüyor.