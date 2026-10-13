Hindistan’ın enflasyon sarmalı: Faiz hamlesi Pasifik’in devini kurtarmaya yetecek mi?

Hindistan ekonomisindeki geniş tabanlı fiyat bozulmasının birincil motoru, hanehalkı tüketim sepetinde yüksek ağırlığı bulunan gıda grubudur. Bir önceki aya kıyasla belirgin bir sıçrama kaydederek %7,74’e ulaşan gıda enflasyonu, geçici mevsimsel arz şoklarının ötesinde yapısal bir riske işaret ediyor. Kuraklık endişeleri ve yetersiz yağışlar tarımsal üretim hacmini tehdit ederken, küresel piyasalarda ham petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırını aşması üretim hatlarındaki lojistik ve girdi maliyetlerini artırıyor. Kamu otoritesinin perakende akaryakıt fiyatlarına uyguladığı sübvansiyon politikası hanehalkını doğrudan şoklardan korusa da sanayi sektörünün kâr marjlarını baskılayarak üretici enflasyonunu içten içe büyütüyor.

Merkez Bankası’nın kontrollü sıkılaşma stratejisi

Fiyat istikrarını yeniden tesis etme hedefiyle harekete geçen Hindistan Merkez Bankası, yaklaşık dört yıl aradan sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan artırarak %5,50 seviyesine yükseltti. Para Politikası Komitesi'nde oybirliğiyle alınan bu karar, bankanın kurumsal duruşunu resmi olarak 'kontrollü sıkılaştırma' evresine taşıdığını gösteriyor. Ancak resmi makroekonomik tahminlerin, yılın son çeyreği için %6’lık tolerans sınırının üst bandına işaret etmesi, yapılan bu ilk faiz müdahalesinin devamının gelebileceğine dair beklentileri güçlendiriyor. Fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın hanehalkının vadeli enflasyon beklentilerine kalıcı olarak yerleşme riski, Hindistan Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarını sürdürmesini kaçınılmaz kılıyor.

Tahvil piyasasında güven testi

Açıklanan enflasyon verilerinin ve para politikasındaki şahin sinyallerin finansal piyasalardaki yansıması gecikmedi. Devlet tahvillerinde gözlenen satış baskısı, gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizlerini %7,40 seviyesine kadar taşıdı. Tahvil getirilerindeki bu yukarı yönlü hareket, kurumsal yatırımcıların uzun vadeli enflasyonist riskleri fiyatlamaya başladığını ve reel sermaye maliyetlerinin yükseleceğini teyit ediyor. Önümüzdeki konjonktürde Hindistan'ın büyüme dinamiklerini kaybetmeden bu fiyat sarmalından çıkıp çıkamayacağını, iklim koşullarının tarımsal rekolteye etkisi ve küresel enerji koridorlarındaki jeopolitik risklerin seyri belirleyecek.