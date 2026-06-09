Hindistan’ın sürpriz cari fazlası küresel türbülansı dışarıda tutmaya yeter mi?

Ocak-mart dönemini kapsayan mali yılın son çeyreğinde Hindistan, 7,1 milyar dolar cari işlemler fazlası elde ederek piyasa beklentilerinin üzerinde bir makroekonomik geri dönüşe imza attı. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın %0,7’sine tekabül eden bu fazla, Ekim-Aralık döneminde yaşanan 13,2 milyar dolarlık cari açığın ardından dış dengede belirgin bir toparlanmaya işaret etti. Ancak ulaşılan bu rakam, baz etkisi barındıran bir önceki yılın aynı dönemindeki 13,7 milyar dolarlık cari fazlanın gerisinde kaldı. Küresel parasal sıkılaşma ve korumacı ticaret politikalarının sürdüğü bir dönemde gelen bu veri, ülke ekonomisinin dış şoklara karşı gösterdiği direnci ortaya koydu.

Görünmeyen işlemler dengesi mal ticareti açığını sübvanse etti

Mali yılın son çeyreğinde, canlı iç talep ve hammadde maliyetlerinin etkisiyle Hindistan'ın mal ticareti açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 59,3 milyar dolardan 83,4 milyar dolara genişledi. Gelişmekte olan piyasalarda rezervler üzerinde baskı oluşturan bu açık büyümesi, görünmeyen işlemler dengesindeki yapısal avantajlarla dengelendi. Başta bilgisayar yazılımları, bilgi teknolojileri ve küresel kurumsal iş çözümleri olmak üzere net hizmet gelirleri bu çeyrekte 60,4 milyar dolara ulaşarak gücünü korudu. Hizmet ihracatındaki bu performansa, yurt dışında yerleşik Hindistan vatandaşlarının gerçekleştirdiği işçi dövizlerinin (ikincil gelirler) 43,5 milyar dolara yükselmesi de eklenince mal ticareti açığının makroekonomik dengeler üzerindeki baskısı hafifletilmiş oldu.

Yıllık cari açık sürdürülebilir makro patikada dengelendi

Ocak-Mart döneminde kaydedilen pozitif düzeltmeye karşın, 2025/26 mali yılının tamamı mercek altına alındığında dış dengenin kontrollü bir açıkla kapandığı görülüyor. Mali yılın bütününde gerçekleşen cari işlemler açığı 25,2 milyar dolar olurken, bu tutarın GSYİH’ye oranı %0,6 seviyesinde sabitlendi. Bir önceki mali yılda da 22,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen bu oran, ekonomik büyümenin dış finansman bağımlılığını derinleştirmeden finanse edildiğini teyit ediyor. Nitekim ülkenin toplam ödemeler dengesi de dördüncü çeyrekte 7,2 milyar dolar fazla vererek resmi döviz rezervlerini doğrudan tahkim etti.

Doğrudan yabancı yatırımlarda ivmelenme ve portföy çıkışları

Ödemeler dengesinin finans hesabı alt kalemlerinde ise küresel likidite koşullarına bağlı olarak asimetrik bir seyir izlendi. Dönem içinde doğrudan yabancı yatırımlar net 4,2 milyar dolar giriş kaydederek uzun vadeli küresel sermayenin ülkeye olan ilgisinin sürdüğünü gösterdi. Buna karşın, uluslararası piyasalardaki faiz belirsizlikleri ve risk iştahındaki daralma nedeniyle yabancı portföy yatırımlarında 12 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Hindistan’ın mali yılı güçlü bir büyüme oranıyla kapatırken dış dengesini bu denli kritik seviyelerde koruyabilmesi, uluslararası doğrudan yatırımları ve sıcak para hareketlerini dengeleyecek bir makro ihtiyati başarı olarak öne çıkıyor.

Cari fazlanın Hindistan rupisi ve kur dinamikleri üzerindeki etkisi

Ocak-mart döneminde elde edilen 7,1 milyar dolarlık cari işlemler fazlası, Hindistan rupisi üzerindeki dönemsel değer kaybı baskılarını hafifleten en önemli makroekonomik katalizör oldu. Küresel piyasalarda faiz belirsizlikleri nedeniyle yaşanan 12 milyar dolarlık portföy çıkışına rağmen, hizmet ihracatı ve işçi dövizlerindeki istikrarlı büyüme kanalıyla ülkeye giren net döviz likiditesi, yerel para birimi için güçlü bir tampon görevi gördü. Ödemeler dengesinin 7,2 milyar dolar artı vermesiyle birleşen bu tablo, resmi döviz rezervlerini tahkim ederek uluslararası spekülatif ataklara karşı rupinin elini güçlendirdi.

Kısa vadeli projeksiyonlarda bu dış denge başarısı, ithalat maliyetlerinin yerel enflasyon üzerindeki geçişkenlik etkisini sınırlayacaktır. Gelişmekte olan piyasa para birimlerinin küresel likidite daralmasından derin yaralar aldığı bir konjonktürde, Hindistan Rupisi elde edilen bu cari fazla sayesinde daha az oynak ve kırılgan bir kulvara yerleşmiştir. Döviz rezervlerindeki bu direnç, ülkenin reel GSYİH büyümesini desteklerken, yerel para biriminin uluslararası yatırımcı gözündeki öngörülebilirliğini de artırmaktadır.