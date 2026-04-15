Hindistan’ın ticaret açığında mart sürprizi: Yapısal bir dönüşümün ilk sinyalleri mi?

Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan son veriler, dış ticaret açığının şubat ayındaki seviyelerinden keskin bir düşüşle 20,98 milyar dolara çekildiğini ortaya koyarak küresel piyasa aktörleri geniş yankı uyandırdı. Yüksek dış ticaret açığına dair piyasadaki genel karamsarlığı hükümsüz kılan bu veri, küresel talebin zayıfladığı bir dönemde Hindistan’ın dış ticaret hacmini koruma noktasındaki mukavemetini belgeliyor. Özellikle mal ihracatının 38,92 milyar dolarla mali yılın en yüksek seviyelerine ulaşması, ülkenin üretim kapasitesinin dış pazarlardaki rekabet gücünü koruduğuna işaret ediyor.

İthalat hattındaki soğuma ve enerji bağımlılığı: Geçici bir rahatlama mı?

Ticaret açığındaki bu daralmanın en stratejik ayağını ithalattaki gerileme oluştururken; altın ve ham petrol gibi kritik emtia gruplarındaki talep düşüşü, dikkati iç tüketim dinamiklerine çekiyor. Ancak Orta Doğu eksenli jeopolitik risklerin lojistik maliyetleri ve enerji faturalarını yeniden tetikleme potansiyeli, ithalat tarafındaki bu çekilmenin kalıcı bir trend olup olmadığı konusunda soru işaretleri barındırıyor. Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki belirsizlikler, Hindistan’ın enerji güvenliğini ve dolayısıyla dış ticaret dengesini makroekonomi ajandasında yeniden baskı altına alabilecek en temel risk faktörü olmayı sürdürüyor.

Özetle, Hindistan’ın mart ayı dış ticaret tablosu, ihracat odaklı bir büyüme stratejisinin mi yoksa ithalatın baskılanmasıyla elde edilen teknik bir başarının mı ön planda olacağını belirleyecek kritik bir eşiği simgeliyor. Bu verinin, Hindistan’ın sağlıklı ticaret dengesi hedeflerinin müjdecisi mi olacağı, yoksa küresel belirsizliklerin ortasında geçici bir nefes olarak mı kayıtlara geçeceği, önümüzdeki dönemin en temel makroekonomik sorusu olmayı sürdürüyor.