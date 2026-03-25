Hırvatistan, enerji fiyatlarını eylül sonuna kadar dondurdu

Avrupa genelinde enerji maliyetleri hızla tırmanırken, Hırvatistan hükümeti iç piyasayı korumak adına devasa bir bütçeyi harekete geçirdi. 23 Mart 2026 tarihinde onaylanan 450 Milyon Euro değerindeki destek paketiyle birlikte, ülke genelinde elektrik ve doğalgaz fiyatları eylül ayı sonuna kadar mevcut seviyelerinde donduruldu. Bu hamle, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların küresel piyasalarda tetiklediği aşırı volatiliteye karşı bir savunma mekanizması olarak kurgulandı.

Sabit fiyat güvencesi

Yeni düzenleme kapsamında, hanehalkı ve kamu kurumları için elektrik tarifeleri önümüzdeki altı aylık süreçte hiçbir artıştan etkilenmeyecek. Doğalgaz tarafında da arz güvenliğini öncelikli hale getiren hükümet, fiyatların 30 Eylül 2026 tarihine kadar sabit kalacağını taahhüt etti. Bu karar, kış sonrası dönemde enerji piyasalarında yaşanabilecek spekülatif hareketlerin vatandaşa yansımasını engellemeyi hedefliyor.

Akaryakıt ve üretime doğrudan destek

Küresel petrol fiyatlarının varil başına 115 Dolar bandını zorlaması üzerine Zagreb yönetimi akaryakıt cephesinde de vergi indirimlerini devreye aldı. ÖTV oranlarındaki düşüş ve dağıtıcı kâr marjlarına getirilen sınırlama sayesinde pompa fiyatlarındaki artış dizginlendi. Ayrıca tarım ve balıkçılık sektörleri için ayrılan 28 milyon Euro tutarındaki hibe desteği, gıda üretimindeki maliyet baskısını azaltmayı amaçlıyor.

Kriz yönetiminde 10. paket

Başbakan Andrej Plenkovic, bu adımın istihdamı korumak ve ekonomik aktiviteyi ayakta tutmak için atıldığını vurguladı. 2020 yılından bu yana açıklanan 10. büyük destek paketiyle birlikte Hırvatistan’ın krizlere karşı kullandığı toplam kaynak yaklaşık 9 milyar Euro seviyesine ulaştı. Orta Doğu'daki enerji rotalarındaki risklerin yakından izlendiği bu süreçte, hükümetin önceliği vatandaş üzerindeki enflasyonist baskıyı hafifletmek olarak öne çıkıyor.