Hisse senedi piyasası için en kötü bitmedi

ABD'li banka JPMorgan Chase & Co.'nun stratejisti Marko Kolanovic'e göre, ABD hisse senedi yatırımcılarının en zor baskının geride kalmış olabileceği beklentileri yanlış çıkabilir.

Kolanovic'e göre, faiz oranı artışlarının ekonomik büyümeyi baskılaması ve güçlü şirket marjlarının azalması, hisse senetlerinin yılın geri kalanında zayıflayabileceğini gösteriyor.

Kolanovic, hisse senetleri ve risk piyasalarının faiz indirimlerini kabul etmemesinin, bu yıl faiz oranlarının düşürülmesi durumunda durgunluğun başlayabileceği veya finansal piyasalarda önemli bir krize yol açabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Kolanovic, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ve portföylerinde çeşitlendirme yapmalarını önerdi.

Bu arada, birçok analist, ABD ekonomisinin hala güçlü bir temele sahip olduğunu ve düşük faiz oranlarının hisse senedi piyasalarını destekleyeceğini savunuyor. Ancak, Kolanovic'in uyarıları, yatırımcıların riskleri daha dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.