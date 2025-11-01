Hisselerdeki yükseliş Bezos'a milyarca dolar kazandırdı

Amazon hisseleri, Wall Street’te beklentileri aşan finansal sonuçlarla cuma günü güçlü yükseliş gösterdi. Şirketin kurucusu Jeff Bezos da hisselerdeki yükselişle servetine sadece bir günde milyarlarca dolar ekledi.

Perşembe günü yüzde 3,2 değer kaybeden Amazon hisseleri, bilançonun açıklanmasının ardından cuma günü yüzde 11,5 artarak 248,60 dolar seviyesine çıktı.

Hisselerin yükselişiyle Bezos da servetine tek günde yaklaşık 24 milyar dolar ekledi.

Forbes’a göre, Amazon’un yüzde 8 hissesine sahip olan dünyanın en zengin üçüncü kişisi Bezos’un serveti 259,4 milyar dolara çıktı.

Bezos, perşembe günü yaşanan hisselerdeki değer kaybıyla 6,6 milyar dolarlık kaybını da telafi etmiş oldu.

Amazon hisseleri, şubat ayında 240 doların üzerini görerek rekor kırmış, sonrasında nisanda 161,38 dolara kadar gerilemişti. Hisseler, nisandan bu yana değer kazancı yüzde 53’e yakın, yıl başından bu yana ise yüzde 12’den fazla yükseldi.