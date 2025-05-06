  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Hizmet sektörü İtalya'da büyürken, Fransa'da daraldı
Takip Et

Hizmet sektörü İtalya'da büyürken, Fransa'da daraldı

İtalya'nın hizmet sektörü nisan ayında üst üste beşinci ay büyümeye devam ederken, Fransa'da hizmet sektörü daha da daraldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet sektörü İtalya'da büyürken, Fransa'da daraldı
Takip Et

İtalya'da hizmet sektörü yeni işlerdeki artışın etkisiyle bir önceki aya göre daha hızlı büyüdü.

Fransa'nın hizmet sektörü, yeni siparişlerin keskin bir şekilde düşmesiyle Nisan ayında üst üste sekizinci ay daraldı.

HCOB Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İtalya için Mart ayındaki 52.0 seviyesinden Nisan ayında 52.9'a yükselerek 51,4'lük beklentiyi geride bıraktı.

Hamburg Commercial Bank AG Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisin İtalya'daki hizmetlerin şu anda "nispeten sağlam bir büyüme" gösterdiğini söyledi.

Anketin yeni iş alt endeksi bir önceki 51.8'den 52.7'ye geldi.

Hamburg Commercial Bank Kıdemli Ekonomisti Jonas Feldhusen, “Nisan ayı Fransız özel sektöründe faaliyetlerin azaldığı bir başka ay oldu. Fransız hizmet sektörü aşağı yönlü bir seyir izlemeye devam ediyor. Nisan ayında ticari faaliyetler, müşteri talebindeki düşüş ve genel olarak daha kötü piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden geriledi” dedi.

Devam eden daralmaya rağmen, Fransız hizmet şirketleri 12 aylık görünümle ilgili iyimserlikte hafif bir artış gösterdi, ancak küresel belirsizlikler nedeniyle güven tarihsel ortalamaların altında kaldı.

HCOB'den de la Rubia, "İtalyan özel sektörü, hizmet sektörünün öncülüğünde üç ay üst üste büyürken, imalat üretimi bir yılın ardından küçülmeyi neredeyse durdurdu" dedi.

Küresel Ekonomi
Rusya'dan 'Trump tarifelerinin etkisi' raporu
Rusya'dan 'Trump tarifelerinin etkisi' raporu
Almanya'da hizmet PMI daralmaya işaret etti
Almanya'da hizmet PMI daralmaya işaret etti
PwC, ABD'de 1.500 kişiyi işten çıkaracak
PwC, ABD'de 1.500 kişiyi işten çıkaracak
Credit Suisse, vergi kaçırma suçlamasını kabul etti: 511 milyon dolar ceza ödeyecek
Credit Suisse, vergi kaçırma suçlamasını kabul etti: 511 milyon dolar ceza ödeyecek
Fed’in yol ayrımı: Resesyon korkusu mu, enflasyon endişesi mi?
Resesyon korkusu mu, enflasyon endişesi mi?
Avrupa’nın hizmet sektörü ayrıştı: Karışık sinyaller veriyor
Avrupa’nın hizmet sektörü ayrıştı: Karışık sinyaller veriyor