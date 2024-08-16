Hizmet sektöründe mayıstan bu yana ilk kez iyileşme görüldü

New York Fed hizmet sektörü şirketleri iş faaliyeti endeksi 6 puan artarak 1,8'e yükseldi. Endeks, mayıs ayından bu yana ilk kez sıfırın üzerine çıktı.

Ankete katılanların yüzde 29'u ay boyunca koşulların iyileştiğini, yüzde 27'si ise kötüleştiğini bildirdi. İş ortamı endeksi -25 seviyesinde sabit kalarak iş ortamındaki kötüleşmenin devam ettiğine işaret etti.

Gelecekteki iş faaliyetlerine ilişkin endeks 8,7 ile çok az değişiklik gösterirken, gelecekteki iş ortamına ilişkin endeks -12,3 ile negatifte kalarak firmaların önümüzdeki altı ay içinde koşulların iyileşeceği konusunda çok iyimser olmadıklarını gösterdi.