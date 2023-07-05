Hizmet sektöründeki toparlanma duraksıyor
Yatırımcılar Japonya ve Çin'de hizmet faaliyetlerine ilişkin karamsar tablo çizen özel anketleri değerlendirirken Asya piyasaları satış yedi.
Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların bölgedeki hizmet faaliyetlerine ilişkin özel anketleri sindirirken büyük ölçüde kırmızıya boyandı.
Haftanın üçüncü işlem gününde Japonya ve Çin'de hizmet faaliyetleri aylık bazda genişleme bölgesinde kalırken, büyüme hızı yavaşladı.
Japonya'da gösterge Nikkei 225 %0,16 düşerken Topix endeksi çok sınırlı yükseliş kaydetti. Güney Kore'de Kospi %0,32 değer kaybederken Kosdaq %0,44 primlendi.
Çin cephesinde Şangay Bileşik endeksi Shenzhen Bileşik endeksinin kısmi düşüşüyle geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,24 düşerken, Hang Seng Tech endeksi %0,22 değer kazandı.
Avustralya'nın S&P/ASX 200 Avustralya Merkez Bankası'nın Salı günü faiz oranlarını %4,1'de tutmasının ardından %0,15 düştü.
Yatırımcının gözü Fed tutanaklarında
ABD piyasaları Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalıydı, ancak ABD vadeli işlemleri Çarşamba günkü seans öncesinde düşüş gösterdi. Yatırımcılar, Başkan Jerome Powell'ın geçen ay daha fazla faiz artışı beklediklerini söylemesinin ardından Fed'in Haziran toplantısının tutanaklarını yakından izleyecek.
Dow Jones vadeli işlemleri %0,11 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri sırasıyla %0,9 ve %0,17 geriledi.