Hollanda, ABN Amro Bank'taki hisse payını düşürecek

Hollanda hükümetinin yatırım aracı NLFI yaptığı açıklamada, devletin önümüzdeki günlerde bir satım planıyla hissesini mevcut yüzde 49,5'ten yüzde 40 civarına düşüreceğini söyledi. Açıklamaya göre satış planı BofA Securities tarafından yönetilecek.

Hisse satışı, Hollanda hükümetinin kredi kuruluşundaki hisselerini tasfiye etme planının bir sonraki adımı.

Hükümet, ABN Amro Bank'ı mali krizin zirvesinde kurtarmış ve daha sonra küresel bir bankadan yerel pazar için tüketici odaklı bir kredi kuruluşuna dönüşmesine katkıda bulunmuştur.