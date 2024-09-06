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Hollanda, çip üretimi araçlarına yönelik ihracat kısıtlamasını genişletti

Hollanda, gelişmiş yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kısıtlamalarını genişlettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hollanda, çip üretimi araçlarına yönelik ihracat kısıtlamasını genişletti
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Hollanda hükümeti, gelişmiş yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kısıtlamalarını genişlettiğini ve ASML'nin daha fazla makinesini kısıtlama altına aldığını duyurdu.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever yaptığı açıklamada, "Bu kararı güvenlik nedeniyle aldım. Teknolojik ilerlemelerin, özellikle mevcut jeopolitik bağlamda, bu özel üretim ekipmanlarının ihracatıyla ilgili artan güvenlik risklerine yol açtığını görüyoruz." dedi.

Genişletilmiş kısıtlamalar, Hollanda hükümetinin geçen yıl gelişmiş yarı iletken ekipman ihracatına yönelik ilk büyük ihracat kısıtlamalarını getirmesinin ardından geldi.

Son kararla artık daha fazla türde çip üretim aracı, şirketlerin ekipmanlarını ülke dışına ihraç etmek için Hollanda hükümetinden lisans almak zorunda kalacak.

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