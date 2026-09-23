Hollanda ekonomisi ikinci çeyrekte beklentiyi aştı

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2024'ün üçüncü çeyreğinden beri en güçlü çeyreklik büyüme kaydedildi. Avrupa genelinde büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde Hollanda'nın ayrışması dikkat çekti.

Büyümeyi iç talep taşıdı

İkinci çeyrekteki toparlanmanın ana kaynağı iç talep oldu. Dış talebin katkısı sınırlı kalırken, içeride tüketim ve harcamalar öne çıktı.

Hanehalkı tüketimi %0,8 yükseldi. İlk çeyrekte bu kalemde artış %0,5 seviyesindeydi. Tüketimdeki ivmelenmede reel ücretlerdeki toparlanma ve istihdam piyasasındaki direnç etkili oldu.

Kamu harcamalarında ise ters yönde bir seyir izlendi. Harcamalar %0,5 arttı ancak önceki çeyreğe göre hız kesti. Hükümetin kemer sıkma adımları burada etkisini gösterdi.

Yatırımlarda frene basıldı

Büyümede ivme kaybeden taraf yatırımlar oldu. Sabit sermaye yatırımları ikinci çeyrekte %0,3 büyüdü. İlk çeyrekte artış %0,7 seviyesindeydi.

Yavaşlamada şirketlerin makine ve teçhizat yatırımlarındaki temkinli duruş etkili oldu. Yüksek faiz ortamı şirketleri yeni yatırım konusunda beklemeye itti. Hanehalkı tarafında konut yatırımları da zayıf kaldı. Kamu yatırımlarındaki artışın sınırlı kalması da genel tabloyu aşağı çekti.

Dış ticarette dengeli artış

Dış ticaret tarafında ise dengeli bir büyüme görüldü. İhracat %1,4 yükselirken, ithalat da aynı oranda arttı. Böylece net dış ticaretin büyümeye katkısı nötr kaldı. Lojistik ve liman faaliyetlerindeki toparlanma ihracat verilerini destekledi.

Büyümeye bilgi ve iletişim damgası

Üretim tarafında tabloyu bilgi ve iletişim sektörü sürükledi. Sektör, dijital hizmetler ve yazılım yatırımlarının etkisiyle en güçlü artışı kaydetti.

Yıllık tarafta da revizyon yukarı yönlü oldu. Hollanda ekonomisi yıllık bazda %1,6 büyüdü. İlk tahmin %1,3 olarak açıklanmıştı. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme %1,4 seviyesindeydi.

Veriyle birlikte yıl sonu tahminlerinde de yukarı yönlü güncellemeler gündeme geldi. İç talepteki direncin korunması halinde yıl genelinde %1,5 üzeri büyümenin mümkün olduğu değerlendiriliyor.