Hollanda hükümeti ev kiralarına sınırlama getirmeyi planlıyor

Hollanda hükümeti serbest piyasada artan konut kiralarına karşı kiracıları daha iyi korumak için fiyat sınırlaması getirmeyi planlıyor.

Hükümet böylece yüksek fiyatlar nedeniyle konut bulmakta zorlanan orta gelir gruplarını yasal koruma altına alacak.

Toplu Konut ve Mekansal Planlama Bakanı Hugo de Jonge özel konutlarda, orta sınıfın oturabileceği özelliklere sahip konutlara en fazla 1.123 euro ile sınırlayan bir yasa tasarısı hazırladı.

Yeni tasarıya göre, sosyal konutlarda olduğu gibi serbest piyasadaki kiralık evler için de puanlama sistemi getirilecek.

Binanın yaşı, oda ve banyo sayısı, büyüklüğü gibi bütün özelliklerine puan verilecek.

187 puana kadar olan ve orta sınıf bir ailenin ihtiyacına göre düzenlenmiş evlere fiyat sınırlaması uygulanacak.

Bu puan, 1.123 euroya karşılık gelecek.