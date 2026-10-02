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Hollanda'da enflasyon mayıstan beri en yüksek seviyede

Hollanda'da enflasyon eylülde %3,4'e yükselerek mayıstan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Artışta enerji ve motor yakıtlarındaki hızlanma etkili olurken, aylık enflasyon %0,1 ile yavaşladı.

MERVE KORNİK
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Hollanda'da enflasyon mayıstan beri en yüksek seviyede
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Hollanda'da tüketici fiyatları eylülde yıllık %3,4 arttı. Bu oran, mayıstan bu yana görülen en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Artışın ana kaynağı enerji grubu oldu. Enerji ve motor yakıtlarında yıllık artış %11,6'dan %13,9'a çıktı. Bu kalem, eylül ayı enflasyonundaki yükselişin belirleyici unsuru oldu.

Gıda, içecek ve tütün grubunda ise yıllık düşüş derinleşti. Fiyatlar yıllık %1,2 geriledi. Ağustosta düşüş %0,5 seviyesindeydi.

Hizmet fiyatlarındaki yıllık artış %3,7'den %3,9'a yükseldi. Enerji ve motor yakıtları hariç sanayi mallarında enflasyon %1,4'ten %1,5'e çıktı.

Aylık artış yavaşladı

Yıllık bazda hızlanmaya karşın aylık fiyat artışı yavaşladı. Tüketici fiyatları eylülde aylık %0,1 arttı. Ağustosta aylık artış %0,3 olmuştu.

HICP %3'e yükseldi

AB ile karşılaştırılabilir HICP bazlı yıllık enflasyon %2,8'den %3'e çıktı. Göstergedeki yükseliş fiyat baskısının sürdüğüne işaret etti.

Yurt dışı tüketim endeksi ise yıllık %7,7 artış kaydetti. Önceki dönemde bu oran %7,4 seviyesindeydi.

Sepette en yüksek pay konutta

TÜFE sepetinde en yüksek ağırlık %24,5 ile konut, su, elektrik ve gaz grubunda. Ulaştırmayı %11,6, gıda ve alkolsüz içecekleri %11,3 takip ediyor. Eğlence ve kültür %10,3, mobilya ve ev eşyaları %6 paya sahip. Giyim ve ayakkabı %4,9, otel ve restoranlar %4,2, iletişim %3,3, alkollü içecekler ve tütün %3,1 ağırlık taşıyor. Kalan %20,8'lik bölümü sağlık, eğitim ve diğer mal ve hizmetler oluşturuyor.

Eylül ayına ilişkin öncü verinin nihai sonucu 13 Ekim'de yayımlanacak.

 