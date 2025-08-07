Hollandalı bankacılık devi ING, altın fiyatlarında hedef yükseltti

ING ekonomistleri 2025 yılı için ons altın tahminini açıkladı. Güvenli liman altında beklentiler yukarı yönlü revize edildi.

Ons altında tahminler yukarı çekildi

Kurum tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, altın fiyatlarının yılın üçüncü çeyreğinde ons başına ortalama 3.400 dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, dördüncü çeyrekte ise bu rakamın 3.450 dolara çıkmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Revize edilen bu beklentiler, daha önce her iki çeyrek için 3.200 dolar olarak belirlenmişti

Yıllık bazda da fiyat beklentilerini güncelleyen ING, 2025 yılının tamamı için ons altın ortalamasına yönelik tahminini önceki 3.128 dolar seviyesinden 3.250 dolara yükselttiğini açıkladı.

2026 için altında fiyat öngörüsünü de revize etti

Kurum, 2026 yılına yönelik fiyat öngörüsünü ise 3.175 dolar seviyesinden 3.512 dolara çıkardı.