Hollanda’nın enerjide Rusya’ya bağımlılığı bitti
Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında uygulamaya koydukları yaptırımlarla enerjide Rusya'ya bağımlılığı tamamen bitirdiklerini duyurdu.
Hollanda, enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını sona erdirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Hollanda Enerji Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında uygulamaya koydukları yaptırımlar ile enerjide Rusya'ya bağımlılığı tamamen bitirdiklerini duyurdu. Jetten, Rusya'dan petrol, doğal gaz, kömür ve petrol ürünleri ithalatını sona erdirdiklerini vurguladı.
Hollanda, Rusya'dan 2021'de 16 milyar euro tutarında enerji ürünü ithal etmişti. Ukrayna'nın işgali öncesinde Hollanda, doğal gaz ihtiyacının yüzde 25'ini Rusya'dan sağlıyordu.
Hollanda'nın toplam LNG ithalatında Rusya'nın payı da 2021'deki yüzde 30'den yüzde 15'e indi. Avrupa'nın toplam doğal gaz ithalatında Rusya'nın payı yüzde 45'ten yüzde 10'a geriledi.