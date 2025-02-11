Hong Kong ABD’yi şikayet edecek

Hong Kong Baş Sekreteri Eric Chan yaptığı açıklamada, Hong Kong'un ABD'nin kente uyguladığı son gümrük tarifelerini Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet edeceğini ve ABD'nin kentin ayrı bir gümrük bölgesi statüsünü tamamen göz ardı ettiğini iddia etti.

"Bu DTÖ kurallarına kesinlikle aykırı. Çin yönetimindeki şehrin iki numaralı yetkilisi olan Chan gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette Hong Kong'un ayrı bir gümrük bölgesi olduğunu tamamen göz ardı ettiler" dedi ve ayrıntı vermeden "Bu mantıksız düzenlemeyle ilgili olarak DTÖ'ye şikâyette bulunacağız" dedi.

Chan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithalatı hedef alması nedeniyle ABD'nin Asya finans merkezinden gelen mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararına yanıt veriyordu. ABD Posta Servisi geçen hafta Çin ve Hong Kong'dan gelen tüm posta ve paketleri askıya aldı, ancak kısa bir süre sonra bu kararını geri aldı. Çin ve Hong Kong'dan gelen paketlerin kabulünü durdurma hamlesi, perakendeciler ve ekspres kargo firmaları arasında ABD tarifeleriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda kaos ve kafa karışıklığına neden olmuştu.