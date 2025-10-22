  1. Ekonomim
Hong Kong Borsası, dijital varlık hazine stratejilerine dönüşmeye çalışan şirketlere karşı sert bir tutum takındı.

Hong Kong Borsası, şirketlerin dijital varlık stratejilerine geçişine izin vermedi
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX), ana işlerini dijital varlık hazine stratejilerine dönüştürmeye çalışan şirketlere karşı sert bir tutum takındı. Konuya yakın kaynaklara göre borsa, son aylarda en az beş firmanın planlarını reddetti.

HKEX kuralları, halka açık şirketlerin kripto para gibi büyük likit varlıklar tutmasını yasaklıyor.

Borsa, firmalardan kripto varlık edinmenin faaliyet işlerine entegre olduğunu göstermelerini talep ediyor. Bu durum Hong Kong'da halka açık şirketlerin saf kripto biriktirici şirketlere dönüşmesini fiilen engelliyor.

HKEX sözcüsü, çerçevelerinin tüm halka açık şirketlerin uygulanabilir, sürdürülebilir ve esaslı iş operasyonlarını sürdürmesini sağladığını vurguladı.

HKEX'in direnci, Hindistan ve Avustralya dahil Asya-Pasifik piyasalarındaki dijital varlık hazinelerine yönelik daha geniş muhalefetle örtüşüyor.

Bombay Menkul Kıymetler Borsası yakın zamanda Jetking Infotrain'in kripto yatırımları için hisse kotasyonu başvurusunu reddetti.

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası (ASX) ise firmaların bilançolarının yüzde 50'sinden fazlasını nakit benzeri varlıklarda tutmasını engelleyen kurallar uyguluyor ve bu durum kripto hazine modellerini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

