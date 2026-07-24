Hong Kong Borsası’nda dipten dönüş sinyali: Morgan Stanley tarih verdi

Morgan Stanley, Asya piyasalarında beklenen yükselişin arkasındaki sektörel temel dinamikleri açıkladı. E-ticaret devlerinin ikinci çeyrek finansal sonuçları, agresif fiyat savaşlarının marjlar üzerindeki negatif etkisinin artık tepe noktasını geride bıraktığını doğruladı. Bu karlılık toparlanması, küresel risk iştahının yeniden canlanmasıyla birleşerek endeksleri yukarı taşımaya hazırlanıyor.

Likidite baskısı azalıyor, güven geri dönüyor

Piyasaların önündeki en büyük engellerden biri olan kısa vadeli likidite sıkışıklığı, temmuz ayının son günleri itibarıyla tamamen aşılma aşamasına geldi. Özellikle temmuz ayı içerisinde borsa üzerinde ağır bir satış baskısı oluşturan büyük ölçekli halka arz hisselerindeki kilit açılış dönemleri piyasa tarafından büyük oranda sindirildi. Yatırımcıların nakit rezervlerini yeniden sisteme sokmasıyla birlikte piyasadaki fon akış hızı ivme kazandı. Bu gelişmeye ek olarak, Çin ve Hong Kong menşeli teknoloji devlerinin yapay zeka alanına yaptıkları büyük yatırımlardan nihayet somut ticari gelirler ve nakit akışları elde etmeye başlaması, kurumsal büyük fonların bölgeye olan güvenini tazeledi. Sermaye arzının yapısal olarak rahatlaması, endekslerin üzerindeki teknik baskıyı tamamen ortadan kaldırıyor.

Yabancı sermaye girişi hızlanıyor

Küresel fonların bu hisse senetlerindeki pozisyonlarının tarihsel olarak oldukça düşük seviyelerde seyrettiğini belirten Morgan Stanley, mevcut çarpanların cazip bir birikim fırsatı sunduğuna dikkat çekti. Yurt içi ve yurt dışı sermaye girişlerinin yeniden hareketlenmesiyle birlikte, teknoloji endeksi öncülüğünde başlayacak toparlanmanın ağustos ayında daha belirgin bir ralliye dönüşebileceği öngörülüyor.