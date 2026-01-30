Hong Kong ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü

Hong Kong ekonomisi, 2025’in dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü. Bu rakam, resmi öncü tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve Asya finans merkezinin üst üste 12. çeyrek büyümesini işaret etti. Üçüncü çeyrekte kaydedilen revize edilmiş yüzde 3,7’lik artışı hafifçe geçti.

Büyümeyi ticaret ve turizm destekledi

Büyüme, canlı bölgesel ticaret akışları, artan turist sayısı ve aktif finansal hizmetler tarafından desteklendi. 2025’in önceki çeyreklerinde ekonomi, ikinci çeyrekte yüzde 3,1, ilk çeyrekte ise yüzde 3,0 büyüme kaydetmişti.

2025 yılı toplamında Hong Kong’un reel GSYİH’si yüzde 3,5 arttı. Bu oran, hükümetin yüzde 3,2’lik tahminini aştı ve 2024’teki yüzde 2,5’lik büyümeye kıyasla önemli bir iyileşme gösterdi.

Ekonomik göstergeler canlılığını koruyor

Ekonomistler, artan perakende harcamaları, turizm gelirleri ve finansal hizmetlerdeki canlılığın, büyümenin temel motorları olduğunu belirtiyor. Ayrıca Asya genelindeki ticaret akımlarının ve yatırım projelerinin, Hong Kong’un istikrarlı büyümesine katkı sağladığı vurgulanıyor.