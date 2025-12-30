Hong Kong halka arz piyasası yeni yıla güçlü başlıyor

Hong Kong'un halka arz piyasası, yeni yıla hareketli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Ocak başında planlanan halka arzlarla üç Çinli teknoloji şirketi, toplamda 1,19 milyar dolar (9,22 milyar Hong Kong doları) fon toplamayı hedefliyor.

Hong Kong borsa operatörüne yapılan başvurulara göre, bir yonga tedarikçisi, büyük bir yapay zekâ modeli geliştiricisi ve bir cerrahi robot şirketi, hisse senetlerinin 8 Ocak'ta işlem görmeye başlamasını bekliyor.

Genel amaçlı büyük AI modelleri geliştiren Knowledge Atlas Technology, hisse başına 116,20 Hong Kong dolarından 37,42 milyon hisse satışıyla 4,35 milyar Hong Kong doları toplamayı planlıyor.

Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor, hisse başına 144,60 Hong Kong dolarından 25,43 milyon hisse satarak 3,68 milyar Hong Kong doları elde etmeyi amaçlıyor.

Singapur devlet yatırım şirketi Temasek tarafından desteklenen cerrahi robot şirketi Shenzhen Edge Medical ise hisse başına 43,24 Hong Kong dolarından 27,72 milyon hisse satışıyla 1,20 milyar Hong Kong doları fon toplamayı hedefliyor.