Hong Kong ve Suudi Arabistan 1 milyar dolarlık fon kuruyor

Hong Kong Para Otoritesi ile Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu, Hong Kong ve Greater Bay Area şirketlerinin Suudi Arabistan'a genişlemesini desteklemek için 1 milyar dolar değerinde bir fon başlatıyor.

Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan, salı günü bir konferansta yaptığı açıklamada, Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile bu girişimin, krallığın petrol dışı sektörlerini geliştirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Chan, önümüzdeki ay büyük bir Suudi geliştirme şirketinin, altyapı projeleri için stratejik ortaklar ve profesyonel hizmet sağlayıcıları çekmek amacıyla Hong Kong'da bir tanıtım turu düzenleyeceğini açıkladı. Hong Kong'un geçen hafta ilk Orta Doğulu şirket halka arzına ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Chan'a göre, Hong Kong'un halka arz pazarı bu yıl toparlandı ve Ekim ayı itibarıyla yaklaşık 28 milyar dolara ulaşarak bu finansal merkezi yeni halka arzlarda küresel lider konumuna getirdi.