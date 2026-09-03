HSBC, ABD tahvillerinde getiri tahminlerini yükseltti

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HSBC, ABD Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin daha şahin görünümü gerekçe göstererek ABD Hazine tahvili getiri tahminlerini vade genelinde yükseltti.

Banka, Fed'in politika faizini 2026 ve 2027 boyunca değiştirmeyeceği yönündeki ana senaryosunu korudu. Ancak eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapılması ihtimalinin neredeyse yüzde 50'ye ulaştığını belirtti.

HSBC, Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki faiz artışı tartışmasının ince bir dengede ilerlediğini kaydetti.

İki yıllık tahvilde tahmin yüzde 4,20'ye yükseldi

HSBC, ABD'nin iki yıllık Hazine tahvili için 2026 sonu getiri tahminini yüzde 3,85'ten yüzde 4,20'ye yükseltti.

İki yıllık tahvile ilişkin 2027 sonu tahmini de yüzde 3,50'den yüzde 3,95'e çıkarıldı.

Banka, 10 yıllık tahvilin 2026 sonu getiri tahminini yüzde 4,30'dan yüzde 4,65'e yükseltti. Getirinin 2027 sonunda yüzde 4,75'e çıkması bekleniyor.

HSBC, Fed'in fiyat istikrarı ve istihdamdan oluşan ikili hedeflerine yönelik risklerin giderek asimetrik hale geldiğini ve olası sonuçların dağılımının değiştiğini belirtti.

Bu görünümün, Fed yakın dönemde para politikasını sıkılaştırmasa bile kısa vadeli tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürebileceği ifade edildi.

Warsh'ın açıklamaları uzun vadeli getirileri sınırlayabilir

Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasının, Fed'in tepki fonksiyonuna açıklık kazandırdığı belirtildi.

HSBC'ye göre bu açıklamalar, yaz aylarında oluşan vade priminin bir bölümünü sınırlayarak uzun vadeli tahvil getirilerinin kısa dönemde hafif gerilemesine imkân tanıyabilir.

Banka, kalıcı mali açıkların daha uzun vadede getiri eğrisinin dikleşmesine neden olmasını bekliyor.