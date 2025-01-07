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HSBC: Asya’da imalat yatırımları yavaşlayacak

HSBC, tarife belirsizliğinin Asya'ya imalat sektörü yatırımlarını yavaşlatması büyük olasılık olduğunu öngördü.

Haber Merkezi
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HSBC: Asya’da imalat yatırımları yavaşlayacak
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HSBC ekonomistleri, ABD'nin gümrük vergilerinin Trump döneminde nasıl gelişeceğine dair belirsizliğin Asya'daki doğrudan yabancı yatırımları yavaşlatacağını ve bölgedeki büyümeyi etkileyeceğini savundular.

Frederic Neumann ve HSBC'nin diğer ekonomistlerinin hazırladığı rapora göre, ABD ticaret politikasının kesin hatları netleşene kadar, imalatçıların özellikle sınır ötesi yatırımları yavaşlatması muhtemel.

İmalat yatırımlarındaki bir gerilemenin bölgesel büyümeye ihracattan daha büyük bir darbe vurabileceğini belirten uzmanlar, ABD'li ithalatçıların gümrük vergilerinin önüne geçmek için önden yükleme yapmaları nedeniyle sevkiyatların yakın vadede artabileceğini belirttiler.

ABD'nin ticaret kısıtlamaları büyük ölçüde Çin'e odaklı kalırsa veya daha kapsamlı bir uygulama korkulandan daha hafif olursa, imalat yatırımlarının güçlü bir şekilde toparlanması gerektiğini ifade eden HSBC, ABD politikasının daha geniş tabanlı ve kısıtlayıcı olması halinde ise imalat yatırımları daha kalıcı bir şekilde etkilenebileceğini vurguladı.

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