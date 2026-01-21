HSBC: Çin, Ay Yeni Yılı öncesi faiz indirimine gidebilir1

HSBC Global Research analistleri, Çin'in şubat ortasındaki Ay Yeni Yılı öncesinde temel faiz oranında 10 baz puanlık indirim gibi daha kapsamlı parasal genişlemeye gidebileceğini öngördü.

Çin ekonomisi, 2025 yılında yıllık yüzde 5 büyüyerek 2025 GSYH büyüme hedefine ulaşsa da temel verilerin, ekonomi üzerinde artan iç baskıları, özellikle yatırım tarafından kaynaklanan sıkıntıları gösterdiği ifade edildi.

Analistler, büyümenin zayıf kaldığını ve son kredi verilerinin toplam sosyal finansman büyümesinde bir başka düşüş gösterdiğini vurguladılar.

HSBC analistleri, Çin ekonomisinin özellikle yatırım cephesinden kaynaklanan artan iç baskılarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Zayıf büyüme ve toplam sosyal finansman büyümesindeki düşüşün parasal genişleme adımlarını gerekli kıldığı değerlendirildi.

Nomura ve BofA gevşemeyi ikinci çeyrekte bekliyor

Nomura analistleri, Çin’in 2026 yılında bir tur politika faizi ve zorunlu karşılık oranı indirimi yapmasının muhtemel olduğunu, bu adımın da büyük olasılıkla ikinci çeyrekte geleceğini belirtti. Analistler, bu beklentinin mevcut para politikası adımlarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

BofA Securities ekonomistleri, Çin’in yakın vadede kapsamlı bir parasal gevşeme sürecine girmesinin olası görünmediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta yayımlanan araştırma notunda, aralık ayı verilerinin kredi talebinin zayıf seyrini sürdürdüğünü ve artan “güven destekleyici” adımların etkisinin sınırlı kaldığını gösterdiği ifade edildi.