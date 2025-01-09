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HSBC, Çin ekonomisinde yavaşlama bekliyor

HSBC, Çin ekonomisinde büyümenin 2025 yılında 2024'e göre yavaşlamasını bekliyor.

Haber Merkezi
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HSBC, Çin ekonomisinde yavaşlama bekliyor
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HSBC Global Research ekonomistleri, Çin'in GSYH büyümesinin 2024'te tahmin edilen yüzde 4,8'den bu yıl yüzde 4,5'e gerileyeceğini öngördü.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin bu yıl bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu, ancak hem hükümet hem de şirketler belirsizliklere uyum sağlıyor gibi göründüğün belirten HSBC, "Çin'in ekonomi politikalarının ana odağını iç talebin artırılması oluşturacak. ABD politikaları ticaret akışlarını yeniden şekillendirebileceğinden, Çin'in denizaşırı doğrudan yatırımları hızlanıyor. Denizaşırı yatırımların genişletilmesi, yavaşlayan ihracatı dengelemek için alternatif bir strateji olacak" dedi.

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