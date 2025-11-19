HSBC: Dolar 2026’nın ilk çeyreğinde dip yapabilir

HSBC Global Investment Research stratejistleri, ABD dolarının 2026’nın ilk çeyreğinde veya daha önce dip seviyeye ulaşabileceğini ve sonrasında toparlanabileceğini açıkladı. Stratejistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında bir faiz indirimi daha yapabileceği ancak 2026’da ek indirimlerin beklenmediği belirtildi.

Para piyasaları aralık indirimi konusunda bölünmüş durumda, ancak 2026 sonuna kadar toplam 85 baz puanlık indirim fiyatlanıyor.

"Parite 1,20 dolara yükselecek"

HSBC, Euro'nun bu yılın dördüncü çeyreği ve gelecek yılın ilk çeyreğinde 1,20 dolara yükseleceğini, ardından 2026’nın geri kalanında 1,18 dolara gerileyeceğini öngörüyor. Euro son işlemlerde yüzde 0,1 düşüşle 1,1587 dolardan işlem gördü.