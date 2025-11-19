  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. HSBC: Dolar 2026’nın ilk çeyreğinde dip yapabilir
Takip Et

HSBC: Dolar 2026’nın ilk çeyreğinde dip yapabilir

HSBC, doların 2026’nın ilk çeyreğinde dip yapabileceğini ve sonrasında toparlanabileceğini öngörürken; Fed'in aralık ayında faiz indireceğini, ancak 2026’da ek indirimlerin beklenmediği değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HSBC: Dolar 2026’nın ilk çeyreğinde dip yapabilir
Takip Et

HSBC Global Investment Research stratejistleri, ABD dolarının 2026’nın ilk çeyreğinde veya daha önce dip seviyeye ulaşabileceğini ve sonrasında toparlanabileceğini açıkladı. Stratejistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında bir faiz indirimi daha yapabileceği ancak 2026’da ek indirimlerin beklenmediği belirtildi.

Para piyasaları aralık indirimi konusunda bölünmüş durumda, ancak 2026 sonuna kadar toplam 85 baz puanlık indirim fiyatlanıyor.

"Parite 1,20 dolara yükselecek"

HSBC, Euro'nun bu yılın dördüncü çeyreği ve gelecek yılın ilk çeyreğinde 1,20 dolara yükseleceğini, ardından 2026’nın geri kalanında 1,18 dolara gerileyeceğini öngörüyor. Euro son işlemlerde yüzde 0,1 düşüşle 1,1587 dolardan işlem gördü.

Fitch'ten 2026 için 'küresel' senaryoFitch'ten 2026 için 'küresel' senaryoKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer faiz kararında ikiye bölündü
Yetkililer faiz kararında ikiye bölündü
ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak
ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak
ABD'nin ticaret açığı ağustos ayında azaldı
ABD'nin ticaret açığı ağustos ayında azaldı
ABD’de mortgage başvuruları yüzde 5,2 geriledi
ABD’de mortgage başvuruları yüzde 5,2 geriledi
Fitch'ten 2026 için 'küresel' senaryo
Fitch'ten 2026 için 'küresel' senaryo
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolüne indirim zamanla azalacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolüne indirim zamanla azalacak