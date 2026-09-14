HSBC faiz beklentisini revize etti: Fed’den iki artış öngörüyor
HSBC, daha önce Fed’in faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeki beklentisini revize etti. Kurum, ABD Merkez Bankası’nın eylül ve aralık toplantılarında faizi 25’er baz puan artıracağını öngörüyor.
HSBC ABD Ekonomisti Ryan Wang, ağustos ayına ilişkin istihdam ve TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini beklediklerini belirtti. Bu artışın gerçekleşmesi halinde federal fonlama faizinin yüzde 3,75-4 aralığına yükselmesi öngörülüyor.
2026’da bir faiz artışı daha gelebilir
Notta “FOMC’nin yeni ‘nokta grafiğinin’ (dot plot), 2026 sonu için yüzde 4,125’lik bir medyan öngörüye işaret edebileceğini ve bunun da en azından birçok politika yapıcı nezdinde 27-28 Ekim ile 8-9 Aralık tarihlerindeki iki toplantıdan birinde 25 baz puanlık ilave bir faiz artışına yönelik bir tercihi ortaya koyabileceğini düşünüyoruz.” dendi.
PCE ve çekirdek PCE verilerinin Fed’in yüzde 2’lik hedefine tam anlamıyla geri dönmemesi nedeniyle enflasyon temel endişe kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.
Faiz indirimleri 2027’ye kadar rafa kalkabilir
HSBC, ABD ekonomisindeki ivmenin sergilediği direnç göz önüne alındığında, bu yılın sonuna kadar yapılacak faiz artışlarının ardından hızla faiz indirimlerine geri dönülmesini beklemiyor. Kurum, politika faizinin 2027 yılı boyunca yüzde 4-4,25 seviyesinde kalacağını öngörüyor.
Goldman Sachs ve JPMorgan da beklentilerin üzerinde gelen bir dizi enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankası’nın bu hafta faiz artırmasını bekliyor.