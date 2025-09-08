  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. HSBC, İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisini öteledi
Takip Et

HSBC, İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisini öteledi

HSBC, yüksek enflasyon ve para politikasının gevşeme zamanlamasına ilişkin artan belirsizlikler nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimlerine başlama beklentilerini erteledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HSBC, İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisini öteledi
Takip Et

HSBC, daha önceki Ağustos 2024'ten itibaren her çeyrekte faiz indirimi beklentisininden uzaklaşarak, BoE'nin faiz oranlarını Nisan 2026'ya kadar sabit tutacağını öngördü.

Banka ayrıca, mevcut %4 olan gösterge faiz oranının Şubat 2027'ye kadar %3,00'e ineceğini tahmin ediyor.

18 Eylül 2025'teki politika kararı öncesinde, yatırımcılar BoE'nin oranları değiştirmeme olasılığına %96,75 oranında bahis oynuyor.

Rusya: Çin ile nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruzRusya: Çin ile nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruzDünya

 

Küresel Ekonomi
Almanya'nın ABD'ye ihracatı 4 yılın en düşüğünde
Almanya'nın ABD'ye ihracatı 4 yılın en düşüğünde
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 5 ayın en düşüğünde
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 5 ayın en düşüğünde
Fitch, Polonya'nın kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch, Polonya'nın kredi notu görünümünü düşürdü
Japonya Başbakanı Ishiba, istifa etti
Japonya Başbakanı Ishiba, istifa etti
Çin'in döviz rezervleri 3,32 trilyon dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 3,32 trilyon dolara ulaştı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı