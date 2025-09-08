HSBC, İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisini öteledi

HSBC, daha önceki Ağustos 2024'ten itibaren her çeyrekte faiz indirimi beklentisininden uzaklaşarak, BoE'nin faiz oranlarını Nisan 2026'ya kadar sabit tutacağını öngördü.

Banka ayrıca, mevcut %4 olan gösterge faiz oranının Şubat 2027'ye kadar %3,00'e ineceğini tahmin ediyor.

18 Eylül 2025'teki politika kararı öncesinde, yatırımcılar BoE'nin oranları değiştirmeme olasılığına %96,75 oranında bahis oynuyor.