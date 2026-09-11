HSBC, Japonya pazarından 54,3 milyar yen fon sağladı

Finansal operasyonun detayları incelendiğinde, ihraççı bankanın vade yapılarını ve faiz oranlarını yatırımcı iştahına göre esnek bir şekilde kurguladığı net bir şekilde görülüyor. Borçlanmanın ilk ayağında Eylül 2030 vadeli ve %2,769 kupon oranına sahip 21,6 milyar yen değerinde kıdemli tahvil satışı tamamlandı. İkinci ve en büyük dilimde ise Eylül 2032 vadeli, %3,227 kupon ödemeli 25,7 milyar yenlik senet ihraç edilirken; uzun vadeli getiri arayan kurumsal yatırımcılar için de Eylül 2037 vadeli ve %3,879 kuponlu 7 milyar yenlik bir portföy satışa sunuldu.

Yeni seriler uluslararası piyasalarda listelenecek

Söz konusu finansal enstrümanlar piyasa takip kodlarında sırasıyla On Üçüncü, On Dördüncü ve On Beşinci Seri (2026) olarak tanımlanarak kayıtlara geçti. İhraç edilen bu kıdemli teminatsız tahvillerin küresel piyasalarda işlem görebilmesi için gerekli olan resmi kotasyon başvuruları da eş zamanlı olarak tamamlandı. Küresel borç piyasalarındaki mevcut likidite koşulları altında, uluslararası bankaların fonlama maliyetlerini aşağı çekebilmek adına dolar veya euro dışındaki para birimlerine yönelmesi dikkat çekiyor. Japonya Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki değişim beklentileri sürerken, yabancı ihraççıların yen cinsinden uzun vadeli borçlanma senetlerine yüklenmesi pazar dinamiklerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Büyük finans kuruluşlarının Asya'daki bu yerel kaynak arayışı, çok uluslu likidite yönetim stratejilerinde coğrafi dağılımın önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Yatırımcıların bu uzun vadeli tahvillere gösterdiği talep seviyesi ise önümüzdeki aylarda gerçekleşecek benzer küresel ihraçların maliyet haritasına doğrudan yön verecek.