HSBC, Kanada operasyonunu satıyor

HSBC, Kanada operasyonunu Royal Bank of Canada'ya 13,5 milyar Kanada doları (10,04 milyar ABD Doları) nakit karşılığında satmak için anlaştı. Satış, HSBC'nin çekirdek pazarlarına odaklanma stratejisi çerçevesinde kararlaştırıldı.

Kanada operasyonlarının RBC'ye satış sürecinin 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. HSBC'nin bu satıştan vergi öncesi 5,7 milyar dolar kâr elde edeceği öngörülüyor. HSBC'nin Kanada’da 130 şubesi, 780 bin bireysel ve kurumsal müşterisi bulunuyor.