HSBC, Londra’da beş yeni tahvil serisini piyasaya sundu

İhraçlar arasında en yüksek nominal değeri 2 milyon 604 bin 910 sterlin ile 3598 numaralı seri taşıdı. Bu seriyi 945 bin 92 sterlinlik 3595 ve 917 bin 181 sterlinlik 3596 numaralı tahviller takip etti.

3594 serisinin nominal büyüklüğü 481 bin 288 sterlin olurken, 3597 serisi 242 bin 599 sterlinle işlem grubundaki en düşük tutarlı ihraç oldu. Beş serinin toplam nominal değeri 5 milyon 191 bin 70 sterlin olarak hesaplandı.

Her seri için ayrı ISIN tanımlandı

HSBC'nin Notes and Warrants Programı çerçevesinde oluşturulan tahvillerin her biri ayrı ISIN numarasıyla listelendi. Ürünlerin ihraç koşulları ise bankanın 12 Haziran 2026 tarihli ana izahnamesi ve 9 Temmuz 2026 tarihli nihai şartları kapsamında belirlendi.

Yapılandırılmış tahvillerde yatırımcının elde edeceği ödeme, ürünün tasarımına bağlı olarak belirli finansal göstergelerin veya dayanak varlıkların performansından etkilenebiliyor. Bu nedenle her serinin vade, getiri ve risk koşulları kendi ihraç şartları üzerinden değerlendiriliyor.

Londra'da yapılandırılmış ürün trafiği

Söz konusu listelemeler, HSBC'nin uluslararası sermaye piyasalarında yapılandırılmış ürünler üzerinden gerçekleştirdiği işlemler arasında yer aldı. Beş farklı serinin Londra Borsası Ana Pazarı'nda listeye alınmasıyla ürünler resmi piyasa listesinde işlem görmeye başladı.

İhraçların aynı zamanda İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) resmi listesine kabul edilmesi, işlemlerin Londra sermaye piyasasındaki kayıt sürecinin tamamlandığını gösterdi.