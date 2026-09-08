HSBC petrol tahminlerini yükseltti
HSBC, Brent petrol için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2027 tahminini varil başına 65 dolardan 85 dolara, 2026 tahminini ise 80 dolardan 90 dolara yükseltirken, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında kademeli toparlanma beklediğini bildirdi.
HSBC, 2027 yılına ilişkin Brent petrol tahminini varil başına 65 dolardan 85 dolara yükseltti. 2026 yılı tahminini 80 dolardan 90 dolara çıkardı.
2026 tahmini 8 Temmuz'da 95 dolardan 89 dolara, 2027 tahmini ise 75 dolardan 65 dolara indirilmişti.
Banka, 2028 ve sonrasına yönelik uzun vadeli Brent petrol varsayımını da varil başına 75 dolar olarak güncelledi.
Hürmüz'de kademeli toparlanma bekleniyor
HSBC'nin temel senaryosunda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının kısmen ve kademeli olarak toparlanması bekleniyor.
Banka ayrıca Körfez bölgesinde devreye alınacak yeni boru hatlarının petrol ihracat kapasitesini artıracağını öngörüyor.