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HSBC, üst düzey yöneticilerinin yüzde 15'ini işte çıkarıyor

HSBC, dünya genelindeki kıdemli operasyon müdürlerinin yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarma kararı aldı.

Haber Merkezi
Foreks
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HSBC, dünya genelinde 200 kıdemli operasyon müdürünü işten çıkarıyor

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre HSBC, dünya genelindeki kıdemli operasyon müdürlerinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 200 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

HSBC bu haberlere ilişkin yorum yapmadı.

CEO Noel Quinn dün yaptığı açıklamada, 1,7 milyar dolar ekstra maliyet kısıntısı belirlediklerini ve bunu gelecek yıl gerçekleştireceklerini ifade etmişti.