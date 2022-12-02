HSBC, üst düzey yöneticilerinin yüzde 15'ini işte çıkarıyor
HSBC, dünya genelindeki kıdemli operasyon müdürlerinin yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarma kararı aldı.
Foreks
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HSBC, dünya genelinde 200 kıdemli operasyon müdürünü işten çıkarıyor
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre HSBC, dünya genelindeki kıdemli operasyon müdürlerinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 200 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.
HSBC bu haberlere ilişkin yorum yapmadı.
CEO Noel Quinn dün yaptığı açıklamada, 1,7 milyar dolar ekstra maliyet kısıntısı belirlediklerini ve bunu gelecek yıl gerçekleştireceklerini ifade etmişti.